Исследование: 76% молодых американцев готовы купить китайский электрокар

В США встретят автомобили из Китая «с распростертыми объятиями»

Исследование: 76% молодых американцев готовы купить китайский электрокар. Агентство AutoPacific опросило 800 жителей США разного возраста и выяснило: негатива к транспортным средствам из Поднебесной у большинства граждан нет. Более 3/4 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет рассматривают возможность покупки китайского электромобиля, и только в категории старше 60 лет недоверие к автомобилям из Китая на максимуме.