Японцы не стали проводить полноценный рестайлинг для восьмилетней Mazda3

Первым рынком для обновлённой версии станет Европа, затем автомобиль появится в других регионах.

Главное техническое новшество — матричные светодиодные фары с функцией подсветки пешеходов. Система адаптивного круиз-контроля теперь работает в связке с функцией распознаванием дорожных знаков.

Система экстренного торможения и электронный помощник смены полосы движения научились определять мотоциклы. В салоне появились новые серые акценты, но чёрный глянцевый пластик на центральной консоли останется.

Добавлена комплектация Homura Plus с системой кругового обзора, парктрониками, подогревом сидений и акустикой Bose с 12 динамиками.

Силовые агрегаты остались прежними: будет предлагаться версия с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с. в паре с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом», а также 186-сильная гибридная установка e-Skyactiv X с передним или полным приводом.

