Японцы превратили универсал Toyota Probox во внедорожник Land Cruiser 70

Тюнеры полностью переработали переднюю часть Toyota Probox: появились круглые светодиодные фары, решетка радиатора с сотами, массивный бампер из неокрашенного пластика, а также расширенные передние крылья и новый капот. Дизайн точно копирует стиль модели Land Cruiser 70.

Чтобы образ был целостным, автомобиль получил пластиковый обвес по периметру, лифт подвески, внедорожные шины и багажник на крыше. Заднюю часть доработали не менее тщательно: оригинальные фонари скрыли под накладками, установив вместо них прямоугольные блоки в новом бампере.

Несмотря на суровую внешность, техническая начинка осталась стандартной. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. или гибридная установка. Коробка передач — вариатор, привод может быть передним или полным. Тюнеры подчеркивают, что для такого проекта логичнее выбирать полноприводную версию.

Готовый автомобиль с учетом цены донора (новый Probox стоит от $ 12 тыс. до $ 14,2 тыс., то есть 1,02−1,21 млн рублей) можно приобрести у ателье примерно за $ 24,2 тыс. (около 2,06 млн рублей).

