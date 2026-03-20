Опубликовано 20 марта 2026, 09:31
Япония резко нарастила экспорт автомобилей в Россию

Поставки автомобилей из Японии в Россию выросли на 42% в феврале. Всего же в феврале экспорт из Японии в Россию вырос на 65,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Прайм со ссылкой на РИА Новости.
Автовоз
© Нейросеть
Алексей Морозов
«Япония нарастила в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт в Россию автомобилей на 42%», – сообщает агентство.

Рост затронул и другие категории товаров. В частности, поставки автозапчастей выросли на 12,7%, а экспорт мотоциклов увеличился на 9,9%.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировали поставки пластмасс — этот показатель подскочил на 285,8%.

Источник:Прайм
Автор:Алексей Морозов
