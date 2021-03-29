Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross

Несмотря на то, что продажи обновленного Toyota Yaris Cross стартовали только в конце прошлого лета, японская компания уже представила новую версию кроссовера, получившую название Adventure. По аналогии со стандартной модификацией модели, новое исполнение построено на платформе TNGA. Однако для новинки инженеры разработали детали кузова повышенной прочности. Yaris Cross Adventure получил внедорожный передний бампер и пластиковую накладку на корме. Кроме того, кроссовер оснастили рейлингами на крыше и 18-дюймовыми колесными дисками.

В интерьере спецверсии появилась черная отделка потолка, сиденья с новым дизайном, а также декоративная линия Warm Gold, проходящая вдоль всей приборной панели и внутренние молдинги дверей. В движение Yaris Cross Adventure приводит знакомая по старшей модели гибридная силовая установка, в которую входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 114 лошадиных сил. Комплектуется кроссовер вариатором, а также интеллектуальной системой полного привода, которая включается автоматически в зависимости от дорожного покрытия.