В России продают «заряженный» Toyota Yaris по цене нового Land Cruiser

Представленный в начале 2020 года GR Yaris разработали инженеры спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing совместно со специалистами гоночной командой Tommi Makinen Racing. В движение полноприводный хот-хэтч приводит 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 272 лошадиные силы. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» 1280-килограммовый автомобиль разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость – 230 километров в час.

В Германии стоимость Toyota GR Yaris начинается от 33 200 евро (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). Продавец из Санкт-Петербурга готов расстаться с хот-хэтчем с пробегом 500 километров за пять миллионов рублей. Примерно за эту же цену в России можно приобрести Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Элеганс, стоимость которого составляет 5,4 миллиона рублей.