22 марта, 12:36

В России продают «заряженный» Toyota Yaris по цене нового Land Cruiser

Трехдверку оценили в пять миллионов рублей

Анастасия Мельник
В Санкт-Петербурге выставили на продажу красный Toyota GR Yaris 2020 года выпуска. Привезённый из Европы хот-хэтч с пробегом 500 километров можно приобрести за пять миллионов рублей. Примерно за эту же сумму в России продают Toyota Land Cruiser 200.

Выставленный на продажу Toyota GR Yaris является уникальным предложением для России. В нашей стране модель официально не продается. В объявлении не указано, откуда прибыл хот-хэтч, однако на приборной панели отображаются настройки на немецком языке. Автомобиль растаможен и имеет электронный паспорт технического средства.

Reload
1 / 7

Представленный в начале 2020 года GR Yaris разработали инженеры спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing совместно со специалистами гоночной командой Tommi Makinen Racing. В движение полноприводный хот-хэтч приводит 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 272 лошадиные силы. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» 1280-килограммовый автомобиль разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость – 230 километров в час.

В Германии стоимость Toyota GR Yaris начинается от 33 200 евро (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). Продавец из Санкт-Петербурга готов расстаться с хот-хэтчем с пробегом 500 километров за пять миллионов рублей. Примерно за эту же цену в России можно приобрести Toyota Land Cruiser 200 в комплектации Элеганс, стоимость которого составляет 5,4 миллиона рублей.

Пока владелец «заряженного» хэтчбека уверяет, что Toyota GR Yaris сможет с легкостью составить конкуренцию легендарному Mitsubishi Lancer Evolution, британские блогеры устроили дрэг-гонку между этими моделями. Победителя определили по итогам серии параллельных заездов и оценки эффективности тормозов.

Источник: «Авто.ру»