Появилось первое изображение гоночного Toyota Yaris

Модель получила приставку к названию GR — Gazoo Racing, а также написанную через дефис цифру 4, что говорит о приводе на все четыре колеса. Автомобиль, изображенный на тизере, «одет» в тот же красно-черно-белый камуфляж, что и тестовый прототип, который уже попадал на шпионские снимки во время тестов на Нюрбургринге.
В отличие от гражданской версии «Яриса» его заряженная модификация получит кузов с более агрессивными линиями, рельефными колесными арками, дисками увеличенного диаметра и увеличенной решеткой радиатора.
Недавно вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон сказал в одном из интервью, что новый Yaris ознаменует успех Gazoo Racing в автоспорте.
Учитывая, что он намекнул на готовность «Тойоты» пойти на смелые шаги для достижения этой цели, вполне возможно, что новинка получит более производительный мотор, чем актуальная версия. Она комплектуется четырехцилиндровым мотором объемом 1,8 литра и отдачей 209 лошадиных сил.