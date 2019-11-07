Появилось первое изображение гоночного Toyota Yaris

Модель получила приставку к названию GR — Gazoo Racing, а также написанную через дефис цифру 4, что говорит о приводе на все четыре колеса. Автомобиль, изображенный на тизере, «одет» в тот же красно-черно-белый камуфляж, что и тестовый прототип, который уже попадал на шпионские снимки во время тестов на Нюрбургринге.

В отличие от гражданской версии «Яриса» его заряженная модификация получит кузов с более агрессивными линиями, рельефными колесными арками, дисками увеличенного диаметра и увеличенной решеткой радиатора.