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Опубликовано 14 июля 2025, 18:04
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В Москве впервые появилась желтая дорожная разметка

Разделительную полосу нанесли на Чагинской улице
В столице впервые применили желтую разделительную разметку. Пока в Москве появилась только одна такая полоса — ее нанесли на улице Чагинская в Юго-Восточном административном округе, сообщает Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Если такая разметка окажется эффективной, ее нанесут на дороги и в других районах.
В Москве впервые появилась желтая дорожная разметка
© Евгений Одиноков / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Дептранс отмечает, что желтая линия для разделения транспортных потоков была внесена в новую редакцию ГОСТа, представленную в этом году.

Такую разметку лучше видно в темное время суток, и она более различима зимой, чем белая. Желтый цвет контрастнее былого, особенно в сложных погодных условиях. «Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений», — говорится в канале Дептранса.

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Чагинскую улицу для первой желтой полосы выбрали из-за того, что здесь часто фиксировали аварии, спровоцированные нарушителями правил обгона. Если проект окажется удачным, желтые полосы появятся и на других дорогах столицы.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за отказ остановиться по требованию полиции. Базовый штраф вырос сразу в 14 раз. Кроме того, за это могут лишать прав, если водитель пойман на нарушении повторно.

Источник:Дептранс Москвы / Telegram
Автор:Мария Руцкая
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#Россия