В Москве впервые появилась желтая дорожная разметка

В Москве впервые появилась желтая дорожная разметкаРазделительную полосу нанесли на Чагинской улице
Дептранс отмечает, что желтая линия для разделения транспортных потоков была внесена в новую редакцию ГОСТа, представленную в этом году.
Такую разметку лучше видно в темное время суток, и она более различима зимой, чем белая. Желтый цвет контрастнее былого, особенно в сложных погодных условиях. «Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений», — говорится в канале Дептранса.
Чагинскую улицу для первой желтой полосы выбрали из-за того, что здесь часто фиксировали аварии, спровоцированные нарушителями правил обгона. Если проект окажется удачным, желтые полосы появятся и на других дорогах столицы.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за отказ остановиться по требованию полиции. Базовый штраф вырос сразу в 14 раз. Кроме того, за это могут лишать прав, если водитель пойман на нарушении повторно.