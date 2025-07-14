В Москве впервые появилась желтая дорожная разметка

Дептранс отмечает, что желтая линия для разделения транспортных потоков была внесена в новую редакцию ГОСТа, представленную в этом году.

Такую разметку лучше видно в темное время суток, и она более различима зимой, чем белая. Желтый цвет контрастнее былого, особенно в сложных погодных условиях. «Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений», — говорится в канале Дептранса.