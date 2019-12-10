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14:12

Лапа лабрадора поможет Jaguar Land Rover тестировать автомобили

Таким образом инженеры будут оценивать надежность лакокрасочного покрытия

Анастасия Дубина
Компания Jaguar Land Rover напечатала на 3D-принтере лапу лабрадора по кличке Йоги. С помощью такого необычного оборудования инженеры будут оценивать надежность лакокрасочного покрытия новых автомобилей.

Технологию назвали RoboYogi. Она помогает понять, насколько покрытие заднего бамперы способно противостоять собачьим когтям. Первые тесты уже провели на внедорожнике Land Rover Defender. По итогам оказалось, что его бампер может выдержать больше десяти лет постоянного контакта с животными.

Для того, чтобы правильно смоделировать лапу, инженеры провели серию подготовительных мероприятий. Лабрадор Йоги из центра по разведению собак-поводырей несколько раз запрыгивал в багажник Defender и выпрыгивал из него, каждое движение собаки фиксировалось по специальной технологии расчета давления. Благодаря этому команде удалось получить точные данные о том, какое давление оказывается на автомобиль, когда в него запрыгивает собака.

Всё, что нужно знать о новом Land Rover Defender

После этого Йоги стала моделью для печати собственной лапы на 3D-принтере. К искусственной лапе прикрепили пружину, чтобы имитировать прыжки настоящей собаки. Сами испытания состояли из 5 тысяч циклов: сначала лапа RoboYogi царапала бампер в десяти разных местах, а затем с одной конкретной стороны. После этого процесс повторялся.

Новое поколение Land Rover Defender представили 10 сентября. Автомобиль сменил рамную конструкцию на несущий кузов, а неразрезные мосты — на полностью независимую подвеску. Также внедорожник лишился 2,2-литрового дизеля мощностью 122 силы и механической коробки передач. Моторная гамма нового внедорожника состоит из агрегатов Ingenium, все они сочетаются с восьмидиапазонным автоматом ZF.