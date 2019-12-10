Лапа лабрадора поможет Jaguar Land Rover тестировать автомобили

Технологию назвали RoboYogi. Она помогает понять, насколько покрытие заднего бамперы способно противостоять собачьим когтям. Первые тесты уже провели на внедорожнике Land Rover Defender. По итогам оказалось, что его бампер может выдержать больше десяти лет постоянного контакта с животными.

Для того, чтобы правильно смоделировать лапу, инженеры провели серию подготовительных мероприятий. Лабрадор Йоги из центра по разведению собак-поводырей несколько раз запрыгивал в багажник Defender и выпрыгивал из него, каждое движение собаки фиксировалось по специальной технологии расчета давления. Благодаря этому команде удалось получить точные данные о том, какое давление оказывается на автомобиль, когда в него запрыгивает собака.