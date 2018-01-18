Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал 14-летний подросток

Четырнадцатилетний Зак Фельдштейн стал самым молодым покупателем электрокара Tesla Model 3. Два года назад он потратил все сбережения на депозит (1000 долларов; тогда о нем даже написали в официальном аккаунте марки в твиттере), а в начале 2018 получил свой автомобиль. Однако сесть за руль он сможет только через несколько лет, сообщает издание InsideEVs.

При этом не сообщается, кто оплатил полную стоимость электрокара, а также можно ли считать Зака полноправным владельцем машины, так как ему еще не исполнилось 16 лет. Известно лишь, что это не первая Tesla в семье Фельдштейн — родители Зака владеют кроссовером Model X.

Zack saved every penny to reserve his own Model 3 👍🏼 until then he gets to enjoy his family's Model X pic.twitter.com/COGHBOIOBI — Tesla (@Tesla) 14 апреля 2016 г.

Tesla Model 3, доставленная юному покупателю, окрашена в черный цвет и оснащена опциональными колесными дисками. Батарея какой емкости установлена на этом экземпляре, не сообщается.

Видео с YouTube-канала AutoVlog.

Электрокар Tesla Model 3 дебютировал летом прошлого года. Топовая версия седана комплектуется 262-сильным двигателем, который питается от литий-ионных батарей емкостью 50 или 75 киловатт-часов. Цены на электромобиль начинаются с 35 тысяч долларов.

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