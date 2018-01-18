Депозит за машину он внес в 12 лет

Пульс

Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал 14-летний подросток

A3ef894b09f88a415c8e939fd7797f821ca614b2
18 января 2018

Четырнадцатилетний Зак Фельдштейн стал самым молодым покупателем электрокара Tesla Model 3. Два года назад он потратил все сбережения на депозит (1000 долларов; тогда о нем даже написали в официальном аккаунте марки в твиттере), а в начале 2018 получил свой автомобиль. Однако сесть за руль он сможет только через несколько лет, сообщает издание InsideEVs.

При этом не сообщается, кто оплатил полную стоимость электрокара, а также можно ли считать Зака полноправным владельцем машины, так как ему еще не исполнилось 16 лет. Известно лишь, что это не первая Tesla в семье Фельдштейн — родители Зака владеют кроссовером Model X.

Tesla Model 3, доставленная юному покупателю, окрашена в черный цвет и оснащена опциональными колесными дисками. Батарея какой емкости установлена на этом экземпляре, не сообщается.

Видео с YouTube-канала AutoVlog.

Электрокар Tesla Model 3 дебютировал летом прошлого года. Топовая версия седана комплектуется 262-сильным двигателем, который питается от литий-ионных батарей емкостью 50 или 75 киловатт-часов. Цены на электромобиль начинаются с 35 тысяч долларов.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

И тишина: серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м

Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года

Теги:
ЭлектрокарыTeslaModel III
Новости по теме
12 января 2018
«Теслу» обвинили в обмане покупателей Model 3
5 января 2018
Tesla Model 3 установил рекорд «Пушечного ядра»
22 ноября 2017
Названы сроки появления электроседана Tesla Model 3 в России