Юрий Антонов больше не будет давать концерты из-за проблем со здоровьем

«81-летний народный артист отказался от стадионов из-за проблем со слухом, давлением, да и просто выдерживать долгие нагрузки певец уже не может в силу возраста. Большие сольные концерты Антонов не рассматривает — фанаты теперь не услышат вживую „Крыша дома твоего“. На любые подобные предложения — отказ», – говорится в публикации.

По данным канала, народный артист готов работать на корпоративах. Выступление Юрия Антонова за границей стоит около 14 млн рублей: артист исполняет песни, но не произносит зрителям тосты, поздравительные речи, а также не вручает подарки. В России послушать песни – обойдет в 12 млн рублей, при этом Юрий Антонов готов к перелетам.

