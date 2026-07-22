Юрист предупредил об опасности лишиться прав за стёртую краску на номерах авто

В России существует четкий норматив читаемости: по словам эксперта, в стране действует двадцатиметровый интервал — с этой дистанции сотрудник ГИБДД должен без проблем считать комбинацию.

Если буквы сливаются — это нарушение части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, за что полагается штраф в размере 500 рублей. Но есть нюанс, который может встать водителю в круглую сумму и пешеходную жизнь.

«Если какой-либо символ, допустим, это буква, стерта таким образом, что её прочтение указывает на другой символ, то это могут квалифицировать как нарушение по части 2 статьи 12.2», — поясняет Воропаев.

То есть, если «О» под воздействием пескоструя стала похожа на «С», а «Х» превратилась в «У», то часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

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