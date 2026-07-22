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Опубликовано 22 июля 2026, 13:44
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Юрист предупредил об опасности лишиться прав за стёртую краску на номерах авто

Юрист Воропаев: за стёртую краску на номерах авто можно лишиться прав. После воздействия реагентов и бесконтактной мойк цифры и буквы на номерном знаке могут напоминать шрифт Брайля. Юрист Лев Воропаев предупредил автомобилистов, что инспекторы ДПС прощают такую эстетику далеко не всегда. Подробности приводит «Российская газета».
Юрист предупредил об опасности лишиться прав за стёртую краску на номерах авто
© Motor
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В России существует четкий норматив читаемости: по словам эксперта, в стране действует двадцатиметровый интервал — с этой дистанции сотрудник ГИБДД должен без проблем считать комбинацию.

Если буквы сливаются — это нарушение части 1 статьи 12.2 КоАП РФ, за что полагается штраф в размере 500 рублей. Но есть нюанс, который может встать водителю в круглую сумму и пешеходную жизнь.

«Если какой-либо символ, допустим, это буква, стерта таким образом, что её прочтение указывает на другой символ, то это могут квалифицировать как нарушение по части 2 статьи 12.2», — поясняет Воропаев.

То есть, если «О» под воздействием пескоструя стала похожа на «С», а «Х» превратилась в «У», то часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

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Источник:«Российская газета»
Автор:Алексей Кованов
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