Южная Корея перекроет каналы нелегального экспорта автомобилей в Россию

Как сообщили Reuters в Корейской таможенной службе, объем нелегального автомобильного экспорта из Южной Кореи в Россию в прошлом году вырос более чем в пять раз, достигнув 149,2 млрд вон (около $ 100,78 млн) по сравнению с 2024 годом. Этот всплеск произошел на фоне ужесточения Сеулом экспортных ограничений в ответ на события на Украине.

В ведомстве раскрыли основные схемы, которые используют недобросовестные экспортеры. Так, трейдеры указывают в таможенных декларациях в качестве стран назначения соседние государства — Казахстан и Кыргызстан, хотя фактически автомобили следуют транзитом в Россию. Кроме того, коммерсанты покупают новые машины и оформляют их как подержанные, после чего отправляют в РФ через третьи страны.

По данным таможни, особый интерес у нарушителей вызывают автомобили немецких премиальных брендов, которые ранее были импортированы в Южную Корею.

С 2024 года в Сеуле требуется, чтобы автомобили с двигателем более 2,0 л. имели разрешение на экспорт в Россию. За нарушение этих правил предусмотрена серьезная ответственность: вплоть до семи лет тюремного заключения или штрафа, в пять раз превышающего стоимость незаконно вывезенного товара.

Проблема носит масштабный характер не только для Южной Кореи. Как сообщало Reuters в феврале, десятки тысяч автомобилей по аналогичным «серым» схемам ежегодно экспортируются из Китая в Россию, что позволяет обходить санкции западных и азиатских правительств, а также обязательства автопроизводителей, покинувших российский рынок.

