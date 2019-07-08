Самая ожидаемая гонка: BMW Z4 против Toyota Supra

Новая Toyota Supra (A90) разработана в сотрудничестве с BMW и делит платформу с родстером Z4 в кузове G29: у машин одинаковый двигатель — шестицилиндровый B58 объемом 3,0 литра — и автоматическая коробка передач ZF. В обоих случаях агрегат настроен на отдачу 340 сил и 500 Нм момента, однако удельная мощность Z4 чуть ниже, чем у Supra.
Видео: carwow
По паспорту японское купе достигает первой «сотни» через 4,3 секунды, а BMW Z4 на это требуется на 0,2 секунды больше. Кроме того, «немец» еще и на 15 килограммов тяжелее. При этом несмотря на одинаковую начинку, у машин разные настройки силового агрегата и коробки.
Новую Toyota Supra решено продавать и в России: квота на нашу страну составила 22 экземпляра. Три автомобиля лимитированной серии A90 Edition по цене от 5 692 000 рублей раскупили в первые четыре часа после начала продаж. Цены на обычную Toyota Supra стартуют от 5 534 000 рублей. BMW Z4 с аналогичным силовым агрегатом обходится значительно дешевле: стоимость модификации M40i составляет 4 840 000 рублей.