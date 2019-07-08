Самая ожидаемая гонка: BMW Z4 против Toyota Supra

По паспорту японское купе достигает первой «сотни» через 4,3 секунды, а BMW Z4 на это требуется на 0,2 секунды больше. Кроме того, «немец» еще и на 15 килограммов тяжелее. При этом несмотря на одинаковую начинку, у машин разные настройки силового агрегата и коробки.