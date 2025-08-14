За сутки гибридный Lynk&Co 10 EM-P собрал почти 13 тысяч предзаказов

Габариты машины впечатляют: длина — 5 050 миллиметров, а колёсная база — 3 005. Седан построен на той же платформе, что и Z10, но силовая установка — гибридная система plug-in, которая сочетает полуторалитровый бензиновый двигатель с электромоторами, совокупная отдача которых 523 лошадиные силы и 755 ньютон-метров крутящего момента.

Покупатели смогут выбирать тяговую батарею — 18,4 киловатт-часа или 38,2 киловатт-часа. Запас хода только на электротяге — 100 или 192 километра соответственно. До 100 километров в час седан разгоняется всего за 5,1 секунды.