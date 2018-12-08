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12 февраля, 11:41

Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado

Цена алюминиевой детали составляет 30 тысяч фунтов стерлингов

Опциональная решетка радиатора для автомобилей из специальной серии Aston Martin Vanquish Zagato обойдется покупателю в 30 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 2,5 миллиона рублей. За эту сумму в России можно купить, например, базовый Toyota Land Cruiser Prado.

Элемент декора состоит из трех элементов: передней сетки и двух накладок для фонарей. Они вырезаются из цельного куска алюминия на станке с ЧПУ. Изготовление и финишная обработка деталей занимает три тысячи часов — столько же в Aston Martin тратят на сборку одного экземпляра суперкара One-77. За каждый час работы британский производитель просит 10 фунтов стерлингов.

Видео: Mr JWW

В семейство Aston Martin Vanquish Zagato входят купе, кабриолет, спидстер и шутинг-брейк. Общий тираж серии не превысит 325 автомобилей. Все суперкары оснащены атмосферным двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Сотню» машины набирают менее чем за четыре секунды.

В конце прошлого года неизвестный покупатель приобрел сразу четыре автомобиля в разных кузовах, а еще один клиент марки заказал шутинг-брейк в насыщенном розовом цвете.

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