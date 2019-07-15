Коллекционный универсал Aston Martin выставили на продажу

Выставленный на продажу автомобиль — 69-й экземпляр шутинг-брейка. Он окрашен в оттенок серого Tungsten Silver из каталога Q, а в списке оснащения есть черные матовые колеса, руль от купе One-77 и сиденья с вентиляцией и подогревом. Салон спорткара украшен деталями из углеволокна (подрулевые лепестки, пол багажного отсека, элементы передней панели), контрастными акцентами на руле и центральной консоли в цвете «анодированное золото».