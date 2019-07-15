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19:03

Коллекционный универсал Aston Martin выставили на продажу

Это один из 99 экземпляров Vanquish Zagato Shooting Brake

Британская Nicholas Mee & Co, специализирующаяся на обслуживании, ремонте и реставрации автомобилей Aston Martin, выставила на продажу редкий Vanquish Zagato Shooting Brake. Один из 99 экземпляров универсала построен в сотрудничестве с ателье Zagato, окрашен в специальный цвет из каталога отделения Q by Aston Martin и украшен деталями из углепластика.

Лимитированная серия Aston Martin Vanquish Zagato была анонсирована в 2016 году и сейчас представлена четырьмя моделями. Помимо шутинг-брейка, в нее входят купе, кабриолет и спидстер. Тираж первых трех — 99 экземпляров, спидстера — всего 28 автомобилей. Премьерный показ Vanquish Zagato Shooting Brake состоялся в 2017-м на Неделе автомобилей в Монтерее.

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Выставленный на продажу автомобиль — 69-й экземпляр шутинг-брейка. Он окрашен в оттенок серого Tungsten Silver из каталога Q, а в списке оснащения есть черные матовые колеса, руль от купе One-77 и сиденья с вентиляцией и подогревом. Салон спорткара украшен деталями из углеволокна (подрулевые лепестки, пол багажного отсека, элементы передней панели), контрастными акцентами на руле и центральной консоли в цвете «анодированное золото».

В декабре прошлого года неназванный покупатель приобрел сразу четыре модели лимитированной серии Vanquish Zagato, построенных на базе Vanquish S. Все они оснащены атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

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