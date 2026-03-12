Запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают

«В 2026 году на заводе в Санкт-Петербурге не было собрано ни одного автомобиля. А последние машины сошли с конвейера завода в декабре прошлого года. Напомню, что с марта 2024 по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге собрали чуть более 70 тысяч автомобилей Solaris», — отметил эксперт.

По его словам, суммарные продажи автомобилей Solaris с начала реализации достигли 52,5 тысячи единиц. Текущих складских запасов (около 17,5 тысячи машин) при сохранении нынешних темпов сбыта должно хватить до конца 2026 года. Ситуация осложняется тем, что в январе концерн Hyundai-Kia потерял возможность на обратный выкуп своих предприятий в Санкт-Петербурге. Таким образом, перспективы проекта Solaris теперь зависят от решений компании AGR, в чьём управлении они находятся

