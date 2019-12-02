Найден 30-летний «Запорожец» почти без пробега

На тесте оказалась модификация с приставкой МД с частично ручным управлением. Оно осуществляется следующим образом: на полу установлена всего одна педаль, которая отвечает за сцепление, подача топлива осуществляется за счет подрулевых лепестков, а в качестве педали тормоза выступает большой рычаг на центральном тоннеле.

Всего с конвейеров ЗАЗ в свое время сходили четыре разных модификации для инвалидов: