Найден 30-летний «Запорожец» почти без пробега

На тесте оказалась модификация с приставкой МД с частично ручным управлением. Оно осуществляется следующим образом: на полу установлена всего одна педаль, которая отвечает за сцепление, подача топлива осуществляется за счет подрулевых лепестков, а в качестве педали тормоза выступает большой рычаг на центральном тоннеле.
Всего с конвейеров ЗАЗ в свое время сходили четыре разных модификации для инвалидов:
- 968МБ для тех, у кого ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
- 968МР для тех, у кого повреждены одна рука и одна нога;
- 968МД для тех, у кого было повреждение одной ноги;
- 968МГ — также для инвалидов с повреждением одной ноги, но с мотором на 27 лошадиных сил.
В качестве силовой установки этот «Запорожец» использует 41-сильный карбюраторный двигатель объемом 1,2 литра. На разгон до 100 километров в час этот автомобиль даже при весе всего в 840 килограммов тратил 32 секунды, а максимальная скорость составляла 118 километров в час.
ЗАЗ-968М сменил на посту модель «ушастый» ЗАЗ-968А в конце 1979 года. Со сменой модификаций пропали те самые «уши», вместо которых установили плоские решетки. Запасное колесо перенесли в моторный отсек к двигателю, оба бампера оснастили резиновыми накладками посередине и пластиковыми по бокам.