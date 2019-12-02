Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:03

Найден 30-летний «Запорожец» почти без пробега

Очередную капсулу времени обнаружили в Киеве

Анастасия Дубина
Блогер Roma Urraco опубликовал необычный тест-драйв капсулы времени — отечественного ЗАЗ-968, который был выпущен в 1992 году для инвалидов с повреждением одной ноги. За почти 30 лет автомобиль проехал 121 километр, причем 14 из них накатал новый владелец за последний год.

На тесте оказалась модификация с приставкой МД с частично ручным управлением. Оно осуществляется следующим образом: на полу установлена всего одна педаль, которая отвечает за сцепление, подача топлива осуществляется за счет подрулевых лепестков, а в качестве педали тормоза выступает большой рычаг на центральном тоннеле.

Всего с конвейеров ЗАЗ в свое время сходили четыре разных модификации для инвалидов:

  • 968МБ для тех, у кого ампутированы обе ноги, но здоровые руки;
  • 968МР для тех, у кого повреждены одна рука и одна нога;
  • 968МД для тех, у кого было повреждение одной ноги;
  • 968МГ — также для инвалидов с повреждением одной ноги, но с мотором на 27 лошадиных сил.
>
Reload
1 / 7

В качестве силовой установки этот «Запорожец» использует 41-сильный карбюраторный двигатель объемом 1,2 литра. На разгон до 100 километров в час этот автомобиль даже при весе всего в 840 килограммов тратил 32 секунды, а максимальная скорость составляла 118 километров в час.

ЗАЗ-968М сменил на посту модель «ушастый» ЗАЗ-968А в конце 1979 года. Со сменой модификаций пропали те самые «уши», вместо которых установили плоские решетки. Запасное колесо перенесли в моторный отсек к двигателю, оба бампера оснастили резиновыми накладками посередине и пластиковыми по бокам.