«Заряженный» Neue Klasse: раскрыт облик будущих BMW M

Главная фишка — новые «трековые огни» (Track Lights). Это квадратные LED-блоки, выступающие из переднего бампера. Их дизайн перекочевал на концептуальную "эмку" с обновленного гибридного гиперкара M Hybrid V8. На концепте такие же светящиеся блоки стоят и сзади, по краям. Пока не уточняется, будут ли они работать как дополнительные дневные ходовые огни, либо как противотуманки, но серийные «заряженные» BMW их получат точно. Первым — электрический M3, дебют которого ожидается в следующем году.

Еще одна фишка — M Yellow Lights. Желтые огни в головной оптике уже мелькали на спецверсиях CS, но теперь становятся полноценным знаком отличия всех будущих M-моделей. Опять же, как на гоночном гибриде.

Дизайнеры не забыли и про решетку радиатора. Внутри нее — объемная подсветка, отсылающая к внешнему виду логотипа BMW M. По словам главы дизайна M Майкла Скалли, игра света создает иллюзию более узких «ноздрей».

Сам концепт окрестили в новый ярко-красный цвет Monza Red Metallic. В салоне — кресла-ковши с пятиточечными ремнями, карбоновая отделка и черная замша, которой обтянуто рулевое колесо. В движение автомобиль приводят 400 электромотора, емкость тяговой батареи - более 100 кВт·ч, автомобиль базируется на 800-вольтовой электрической архитектуре.

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