Завод, выпускающий автомобили Tenet, сумел запуститься после пожара

Завод, выпускающий автомобили Tenet, сумел запуститься после пожараРитмичная работа конвейера возобновилась через сутки после происшествия
Производство автомобилей Tenet возобновили после пожара на заводе. «Ситуация на заводе в Калуге стабилизирована, производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме», — сообщает пресс-служба компании AGR, которой принадлежит предприятие.
Первоначально на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге загорелся пластик в кузовном цеху. Затем пламя распространилось на пенопласт, которым утеплены стены здания.
На кадрах с места происшествия было видно, что густой дым вырывался из-под крыши и из вентиляционных труб по всей площади производственного здания.
В МЧС назвали короткое замыкание возможной причиной пожара. По факту возгорания прокуратура начала проверку.
Ранее появилась информация: если бывший завод Volkswagen выйдет из строя в результате пожара, компания Chery не сможет восполнить своей продукцией объёмы собираемых там автомобилей бренда Tenet.
