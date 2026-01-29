Новости
Опубликовано 29 января 2026, 11:11
1 мин.

Завод, выпускающий автомобили Tenet, сумел запуститься после пожара

Ритмичная работа конвейера возобновилась через сутки после происшествия
Производство автомобилей Tenet возобновили после пожара на заводе. «Ситуация на заводе в Калуге стабилизирована, производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме», — сообщает пресс-служба компании AGR, которой принадлежит предприятие.
пожар на заводе AGR
пожар на заводе AGR
© ГУ МЧС России по Калужской области
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Первоначально на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге загорелся пластик в кузовном цеху. Затем пламя распространилось на пенопласт, которым утеплены стены здания.

На кадрах с места происшествия было видно, что густой дым вырывался из-под крыши и из вентиляционных труб по всей площади производственного здания.

В МЧС назвали короткое замыкание возможной причиной пожара. По факту возгорания прокуратура начала проверку.

Читайте на тему:

Ранее появилась информация: если бывший завод Volkswagen выйдет из строя в результате пожара, компания Chery не сможет восполнить своей продукцией объёмы собираемых там автомобилей бренда Tenet.