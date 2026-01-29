Завод, выпускающий автомобили Tenet, сумел запуститься после пожара

Первоначально на заводе АГР (бывший Volkswagen) в Калуге загорелся пластик в кузовном цеху. Затем пламя распространилось на пенопласт, которым утеплены стены здания.

На кадрах с места происшествия было видно, что густой дым вырывался из-под крыши и из вентиляционных труб по всей площади производственного здания.

В МЧС назвали короткое замыкание возможной причиной пожара. По факту возгорания прокуратура начала проверку.