«Таврия» 29 лет простояла без движения и в заводском целлофане

Машина, выкрашенная в фирменный цвет «Премула», покрыта заводским консервантом, уверяют сотрудники музея, а на сиденьях – заводской целлофан. Будущий экспонат заметно запылился за годы, проведенные без движения, но в остальном он выглядит совершенно новым.
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ЗАЗ-1102 выпускали в период с 1987 по 2007 год. Переднеприводный хэтчбек комплектовался двигателем МеМЗ-245 рабочим объемом 1100 кубических сантиметров, который выдавал 51 лошадиную силу.
В июле этого года блогер обнаружил «капсулу времени» — советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 в заводской коробке и с нулевым пробегом. Его ни разу выпускали на дороги и почти 30 лет он провел в теплом сухом гараже.