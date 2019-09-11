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13:27

«Таврия» 29 лет простояла без движения и в заводском целлофане

В один из украинских музеев техники поступил старенький ЗАЗ, который выглядит как новый

В экспозицию музея «Фаэтон» вошла уникальная ЗАЗ «Таврия», на одометре у которой всего 16 километров пробега. Кузов и салон автомобиля находятся в первозданном состоянии, как будто его спустили с конвейера только что, а не в 1990 году.

Машина, выкрашенная в фирменный цвет «Премула», покрыта заводским консервантом, уверяют сотрудники музея, а на сиденьях – заводской целлофан. Будущий экспонат заметно запылился за годы, проведенные без движения, но в остальном он выглядит совершенно новым.

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ЗАЗ-1102 выпускали в период с 1987 по 2007 год. Переднеприводный хэтчбек комплектовался двигателем МеМЗ-245 рабочим объемом 1100 кубических сантиметров, который выдавал 51 лошадиную силу.

В июле этого года блогер обнаружил «капсулу времени» — советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5 в заводской коробке и с нулевым пробегом. Его ни разу выпускали на дороги и почти 30 лет он провел в теплом сухом гараже.

Источник: mashyna.com.ua