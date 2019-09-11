«Таврия» 29 лет простояла без движения и в заводском целлофане

В экспозицию музея «Фаэтон» вошла уникальная ЗАЗ «Таврия», на одометре у которой всего 16 километров пробега. Кузов и салон автомобиля находятся в первозданном состоянии, как будто его спустили с конвейера только что, а не в 1990 году.