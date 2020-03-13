В России продают «Запорожец» без пробега по цене двух айфонов

С момента покупки автомобиль почти все время стоял в гараже, владелец лишь иногда выезжал на улицу. Благодаря такой бережной эксплуатации, спустя 27 лет машина по-прежнему выглядит как новая.

Этот «Запорожец» уникален еще и тем, что он стал одним из последних экземпляров модели. Помимо самого автомобиля, будущий владелец получит оригинальную сервисную книжку, заводскую инструкцию по эксплуатации и запасное колесо.