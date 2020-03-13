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12:51

В России продают «Запорожец» без пробега по цене двух айфонов

Владелец попросил за 27-летнюю «капсулу времени» 250 тысяч рублей

Анастасия Дубина
В России на продажу выставили ЗАЗ-968М с пробегом 211 километров. Несмотря на близкое к идеальному состояние и почти нулевой пробег, владелец оценил редкий «Запорожец» всего в 250 000 рублей — примерно столько стоят два новых айфона.

С момента покупки автомобиль почти все время стоял в гараже, владелец лишь иногда выезжал на улицу. Благодаря такой бережной эксплуатации, спустя 27 лет машина по-прежнему выглядит как новая.

Этот «Запорожец» уникален еще и тем, что он стал одним из последних экземпляров модели. Помимо самого автомобиля, будущий владелец получит оригинальную сервисную книжку, заводскую инструкцию по эксплуатации и запасное колесо.

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ЗАЗ-968 выпускали с 1971 года, в конце 1979 на конвейер встала модернизированная версия с литерой «М» и продержалась до 1994 года. В моторном отсеке «Запорожца» установлен 1,2-литровый двигатель отдачей 45 лошадиных сил, в паре с ним работает четырехступенчатая механика.

В начале февраля на продажу выставили еще один ЗАЗ-968М в редкой модификации с ножным переключением передач. Пробег у этого автомобиля был существенно больше, 17 тысяч километров, но за счет уникального исполнения стоимость достигала миллиона рублей.

Источник: auto.ru