В Запорожье установили новый рекорд вместимости легендарной модели

Пульс

Видео: в «Запорожец» поместилось 17 человек

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28 мая 2018

На выставке ретроавтомобилей, прошедшей в Запорожье, зафиксирован новый рекорд вместительности легендарного «Запорожца». В машину смогли залезть 17 человек. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Самые странные автомобильные рекорды

В прошлом году на том же мероприятии в «Запорожец» уместились 14 человек, годом ранее — 12. При этом абсолютным рекордом до сих пор является достижение львовского клуба «ЗАЗ-Казак»: в «горбатый» ЗАЗ-965, у которого были сняты передние кресла, они уместили 26 детей в возрасте от пяти до тринадцати лет.

Видео со станицы «НТВ» во ВКонтакте.

В ноябре прошлого года подразделение службы тылового обеспечения индийской армии «Торнадо» установило мировой рекорд по количеству человек, которые одновременно едут на одном мотоцикле. На 500-кубовом Royal Enfield, оборудованном специальными подножками, команде удалось разместить 58 человек.

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