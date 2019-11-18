Старое купе Infiniti превратили в 1250-сильный гиперкар

Для Zedro Motors это дебютный проект — компания появилась совсем недавно, ее первый и пока что единственный офис находится в ОАЭ. Своей миссией ливанская компания называет создание «удобного и экзотического автомобиля».

Премьерную модель представили публике на моторшоу в Дубае. Несмотря на довольно странное название — notorious переводится с английского как «печально известный», «пользующийся дурной славой», — автомобиль претендует на звание одного из самых необычных гиперкаров на рынке.