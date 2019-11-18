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18:36

Старое купе Infiniti превратили в 1250-сильный гиперкар

Тюнинг-ателье выпустит 100 экземпляров экстремального G37

Ливанское тюнинг-ателье Zedro Motors показало свою первую модель — 1250-сильный гиперкар Notorious, построенный на базе купе Infiniti G37, производство которого завершилось в 2013 году.

Для Zedro Motors это дебютный проект — компания появилась совсем недавно, ее первый и пока что единственный офис находится в ОАЭ. Своей миссией ливанская компания называет создание «удобного и экзотического автомобиля».

Премьерную модель представили публике на моторшоу в Дубае. Несмотря на довольно странное название — notorious переводится с английского как «печально известный», «пользующийся дурной славой», — автомобиль претендует на звание одного из самых необычных гиперкаров на рынке.

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Компания выпустит всего 100 экземпляров, причем ни один из них не будет повторять предыдущие. Возможности кастомизации начинаются с того, что владелец может выбрать материал, из которого изготовят кузов — он может быть как из стекловолокна, так и из карбона.

От G37, который лег в основу концепта, остался бензиновый 3,7-литровый мотор V6, который в самой мощной версии форсировали до 1250 лошадиных сил. Такой гиперкар ускоряется с места до 100 километров в час за 3,4 секунды. Также можно заказать менее производительную версию — это же упражнение она выполняет за 5,2 секунды.

В планах компании построить 100 экземпляров экстремальной двухдверки. По данным Top Gear, стоимость будет начинаться с отметки в 65 тысяч долларов (4 148 982 рублей). При этом, как утверждает представитель, пять экземпляров уже зарезервировали.