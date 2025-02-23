Российские власти закупили 789-сильный электрокар Zeekr

Электрические китайские минивэны в государственных гаражах пока редкость, но бензиновые и даже гибридные модели уже замечены. Например, на саммите БРИКС в Казани у ФСО были замечены Hongqi HQ9, а по улицам Москвы не первый год ездит Voyah Dreamer с проблесковым маяком синего цвета.