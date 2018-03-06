Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар для обычных дорог

Датская компания Zenvo показала на моторшоу в Женеве новый гиперкар, получивший название TSR-S. Он является дорожной версией модели TSR, которая комплектовалась сликами, каркасом безопасности и гоночными сиденьями.

Новинка построена вокруг монокока, сделанного из стали и алюминия, к которому крепятся стальные подрамники. Все кузовные детали Zenvo TSR-S изготовлены из карбона.

Гиперкар оснастили 5,8-литровым турбомотором V8, отдача которого составляет 1193 лошадиные силы. Агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

С места до ста километров в час 1495-килограммовый Zenvo TSR-S разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 километров в час – за 6,8 секунды. Максимальная скорость модели принудительно ограничена электроникой на 325 километрах в час.

Модель также получила аэродинамический обвес, идентичный TSR, карбон-керамические тормоза, шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а также регулируемую подвеску.

Стоимость модели, а также ее тираж не называются.

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