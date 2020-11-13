Вот так выглядит краш-тест кроссовера на ноль баллов

На индийском рынке Maruti Suzuki S-Presso в «базе» предлагается только с одной подушкой безопасности, которая расположена со стороны водителя. Остальные средства защиты можно установить в кроссовер за дополнительную плату. Специалисты решили протестировать базовую модификацию, чтобы проверить, как автомобиль справится с лобовым ударом на скорости 64 километра в час о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием.

В момент столкновения с платформой оба манекена, имитировавшие передних пассажиров получили многочисленные повреждения. Даже несмотря на то, что с водительской стороны сработала подушка безопасности, манекен-водитель ударился головой о среднюю стойку, а датчики зафиксировали высокие нагрузки на грудные клетки, шеи и ноги обоих манекенов.

Кроме того, специалисты Global NCAP оценили Maruti Suzuki с точки зрения безопасности детей, сидящих на задних сиденьях. Эксперты отметили, что в стандартной комплектации отсутствуют крепления для детских кресел. В момент удара, детские манекены отбросило в разные стороны, однако они остались в своих креслах.

По итогам испытания специалисты Global NCAP поставили Maruti Suzuki S-Presso всего два балла за безопасность детей. В то время как за сохранность взрослых пассажиров автомобиль получил нулевой рейтинг.