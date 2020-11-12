Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку

В испытании принял участие базовый Seltos индийской сборки, оснащенный парой фронтальных подушек безопасности. Вариант для Индии укомплектован беднее российского кроссовера: у него отсутствуют крепления Isofix для детских кресел и ремень безопасности для среднего пассажира на заднем ряду.

Индийскому Seltos сняли баллы за «нестабильность» пола в области ног водителя при фронтальном ударе, а также за серьезную деформацию кузова – в Global NCAP ее назвали «на пределе допустимого».