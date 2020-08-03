Производство первого российского электрокара Zetta отложили до конца года

Ожидалось, что Zetta встанет на конвейер в первом квартале нынешнего года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы компании. В настоящее время продолжается опытно-промышленная сборка электромобилей, а сертификация завершена на 70 процентов.

В конце июля появились подробности об аналоге Zetta для рынка США – электрическом хэтчбеке Kandi K27. Он будет стоить почти в два раза дороже, от 13 тысяч долларов (более 950 тысяч рублей по нынешнему курсу). Kandi K27 получит батарею на 17,69 киловатт-часа и сможет проезжать на одном заряде 160 километров. Также на рынке появится более мощный и дальнобойный вариант с аккумулятором ёмкостью 41,4 киловатт-часа и запасом хода на уровне 290 километров. За такой электрокар придётся заплатить минимум 22,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей).