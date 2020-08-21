Создатели российского электрокара Zetta готовят вторую модель

По словам представителей компании, разработка купе уже ведётся – по крайней мере, второй электрокар уже существует в компьютерном виде. Окончательное решение по выпуску новинки будет принято в случае успешного запуска первого сити-кара, который поступит в продажу под названием Zetta City Modul 1.
В движение отечественный электромобиль приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова, суммарная отдача которых составляет 98 лошадиных сил.
Изначально предполагалось, что сити-кар будет стоить около 450 тысяч рублей, однако недавно разработчики заявили, что цены стартуют от 550 тысяч, но это не повлияет на его конкурентоспособность. За эту сумму можно будет приобрести базовый переднеприводный электрокар с батареей ёмкостью 10 киловатт-часов, который сможет проезжать на одной зарядке около 180 километров.
За 750 тысяч рублей будут продавать сити-кар с батареей большей ёмкости (какой – не уточняется) и запасом хода на уровне 500 километров, а почти миллион рублей (950 тысяч) придётся заплатить за полноприводную модификацию с аналогичным запасом хода.
Производство Zetta наладят на предприятии в Тольятти. Согласно планам, в год с конвейера будут сходить по 15 тысяч электрокаров. Сразу после появления модели на рынке в Самарской области начнётся строительство зарядных станций, а позже они появятся и в других регионах страны.