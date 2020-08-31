17:22

«Почти серийный» российский электрокар Zetta показали на видео

Экземпляр несколько отличается от представленного ранее прототипа

© Instagram.com/zetta_auto
Лиза Будрина
В профиле Zetta_auto в Instagram опубликовали порцию официальных фотографий и одно видео электрокара City Modul 1, производство которого должно начаться до конца 2020 года. В подписи к посту указано, что это «почти серийный» экземпляр, который внешне несколько отличается от представленного ранее прототипа.

Некоторые из опубликованных снимков уже появлялись на просторах интернета. Российский электрокар получит высоко расположенную переднюю оптику, задние фонари в форме бумерангов и квадратную багажную дверь с ручкой. От образца на патентных изображениях этот экземпляр отличается отсутствием молдингов из неокрашенного пластика по бокам и ручки багажника, а также круглыми огнями на заднем бампере.

Официальная фотография Zetta
Изображение из базы Роспатента

В Сети можно найти два варианта дизайна будущего электрокара, причём оба варианта уже запатентованы. Первый документ был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности в августе 2019 года, а второй 31 января 2020 года.

Альтернативный дизайн электрокара Zetta City Modul 1

С большой долей вероятности, в серию пойдёт первый вариант. Подтверждением этому служат официальные фотографии модели.

Собирать Zetta City Modul 1 будут на заводе в Тольятти, производство должно стартовать в конце нынешнего года. Изначально предполагалось, что электрокар можно будет купить примерно за 450 тысяч рублей, однако недавно предварительную цену скорректировали: теперь она составляет 550 тысяч рублей за базовый ситикар и 750 тысяч рублей за топовый.

Судя по локации, видео было снято тогда же, которда и фотографии
Видео: Instagram.com/zetta_auto

В движение электрокар приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова, которые суммарно выдают 98 лошадиных сил. Планируется как моноприводная, так и полноприводная модификация. Базовый Zetta City Modul 1 оснастят батареей ёмкостью 10 киловатт-часов, в этом случае запас хода составит 180 километров. Также появится сити-кар с батареей большей ёмкости (какой именно, не уточняется), который будет проезжать на одной зарядке около 500 километров.