«Почти серийный» российский электрокар Zetta показали на видео

С большой долей вероятности, в серию пойдёт первый вариант. Подтверждением этому служат официальные фотографии модели.

Собирать Zetta City Modul 1 будут на заводе в Тольятти, производство должно стартовать в конце нынешнего года. Изначально предполагалось, что электрокар можно будет купить примерно за 450 тысяч рублей, однако недавно предварительную цену скорректировали: теперь она составляет 550 тысяч рублей за базовый ситикар и 750 тысяч рублей за топовый.