«Почти серийный» российский электрокар Zetta показали на видео

Некоторые из опубликованных снимков уже появлялись на просторах интернета. Российский электрокар получит высоко расположенную переднюю оптику, задние фонари в форме бумерангов и квадратную багажную дверь с ручкой. От образца на патентных изображениях этот экземпляр отличается отсутствием молдингов из неокрашенного пластика по бокам и ручки багажника, а также круглыми огнями на заднем бампере.
В Сети можно найти два варианта дизайна будущего электрокара, причём оба варианта уже запатентованы. Первый документ был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности в августе 2019 года, а второй – 31 января 2020 года.
С большой долей вероятности, в серию пойдёт первый вариант. Подтверждением этому служат официальные фотографии модели.
Собирать Zetta City Modul 1 будут на заводе в Тольятти, производство должно стартовать в конце нынешнего года. Изначально предполагалось, что электрокар можно будет купить примерно за 450 тысяч рублей, однако недавно предварительную цену скорректировали: теперь она составляет 550 тысяч рублей за базовый ситикар и 750 тысяч рублей за топовый.
Видео: Instagram.com/zetta_auto
В движение электрокар приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова, которые суммарно выдают 98 лошадиных сил. Планируется как моноприводная, так и полноприводная модификация. Базовый Zetta City Modul 1 оснастят батареей ёмкостью 10 киловатт-часов, в этом случае запас хода составит 180 километров. Также появится сити-кар с батареей большей ёмкости (какой именно, не уточняется), который будет проезжать на одной зарядке около 500 километров.