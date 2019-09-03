Инженеры нашли способ повысить манёвренность автопоездов

По результатам испытаний на полигоне автопоезд Ford F-150 с электроусилителем руля ZF и управляемой задней осью продемонстрировал сокращение радиуса разворота на малых скоростях и повышение стабильности на «трассовых» 64-72 километрах в час. Кроме того, электроника способна гасить колебания сцепки, вызванные резкой сменой направления в ходе «лосиного теста», и помогать системе стабилизации и ABS при торможении на неоднородном покрытии.