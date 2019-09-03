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10:01

Инженеры нашли способ повысить манёвренность автопоездов

Компания ZF протестировала полноуправляемое шасси на пикапе Ford F-150

© ZF
Немецкая фирма ZF показала модуль управляемой задней оси для пикапов. Разработчики уверены в коммерческом потенциале новинки: актуатор снижает радиус разворота пикапа с полуприцепом, повышает стабильность сцепки на шоссе и недорог при массовом производстве.

По результатам испытаний на полигоне автопоезд Ford F-150 с электроусилителем руля ZF и управляемой задней осью продемонстрировал сокращение радиуса разворота на малых скоростях и повышение стабильности на «трассовых» 64-72 километрах в час. Кроме того, электроника способна гасить колебания сцепки, вызванные резкой сменой направления в ходе «лосиного теста», и помогать системе стабилизации и ABS при торможении на неоднородном покрытии.

Фирма ZF поясняет, что управляемая задняя ось состоит из электромотора, рулевой рейки, тяг и ременного привода. Для корректной работы комплекта необходимо настроить связь между электроусилителем руля, модулем тормозной системы и модернизировать заднюю подвеску.

Компания ZF — один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. За последние шесть лет ZF выпустила почти полмиллиона полноуправляемых модулей шасси для спорткаров и кроссоверов.

Специалисты ZF уверены, что полноуправляемое шасси на тягаче может быть составной частью систем активной безопасности, и при массовом производстве новая опция обойдётся владельцу «относительно недорого». Впрочем, цены на модуль управляемой задней оси и настройку системы компания не раскрывает.