Инженеры нашли способ повысить манёвренность автопоездов

По результатам испытаний на полигоне автопоезд Ford F-150 с электроусилителем руля ZF и управляемой задней осью продемонстрировал сокращение радиуса разворота на малых скоростях и повышение стабильности на «трассовых» 64-72 километрах в час. Кроме того, электроника способна гасить колебания сцепки, вызванные резкой сменой направления в ходе «лосиного теста», и помогать системе стабилизации и ABS при торможении на неоднородном покрытии.
Фирма ZF поясняет, что управляемая задняя ось состоит из электромотора, рулевой рейки, тяг и ременного привода. Для корректной работы комплекта необходимо настроить связь между электроусилителем руля, модулем тормозной системы и модернизировать заднюю подвеску.
Компания ZF — один из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. За последние шесть лет ZF выпустила почти полмиллиона полноуправляемых модулей шасси для спорткаров и кроссоверов.
Специалисты ZF уверены, что полноуправляемое шасси на тягаче может быть составной частью систем активной безопасности, и при массовом производстве новая опция обойдётся владельцу «относительно недорого». Впрочем, цены на модуль управляемой задней оси и настройку системы компания не раскрывает.