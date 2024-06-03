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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 09:09
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Женевский автосалон отменен: выставка больше не приедет в Швейцарию

Мероприятие так и не оправилось от последствий пандемии коронавируса
Один из старейших мировых автосалонов отменен навсегда. Организаторы Женевского автосалона (GIMS) объявили о том, что выставка больше не приедет в Швейцарию. Причины прозаичны: интерес со стороны автопроизводителей и посетителей снизился, а европейские автогиганты предпочитают автошоу в Париже и Мюнхене. Впрочем, под вывеской GIMS продолжат собираться: в 2025 году «Женевским автосалоном» назовут выставку в Катаре.
Женевский автосалон отменен: выставка больше не приедет в Швейцарию
© Motor1.com
Сергей Ильин

Поскольку Женевский автосалон впервые провели 119 лет назад, название стало брендом, который успешно продвигают на автошоу на берегах Персидского залива. В какой-то мере GIMS повторит историю ралли-рейда «Дакар»: знаменитый марафон давно не финиширует в столице Сенегала, но называется так, как все привыкли.

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Трансформация Женевского автосалона стала неминуема, когда из-за коронавируса отменили четыре выставки подряд в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. В этом году триумфального возвращения не случилось: официальные стенды были только у Renault, Isuzu, Lucid и китайских автопроизводителей. Организаторы полагают, что привлечь участников на Ближнем Востоке окажется проще.

Хотя европейские автошоу теряют былую славу, выставки в Северной Америке и, особенно, в Китае до сих пор успешны. Не снижается популярность автосалона SEMA и шоу в Гуанчжоу, Пекине или Лос-Анджелесе. Однако премьеры на выставках уходят в прошлое: всё чаще презентации проходят в онлайн-формате.

Источник:Automotive News Europe
Автор:Сергей Ильин