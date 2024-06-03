Женевский автосалон отменен: выставка больше не приедет в Швейцарию

Мероприятие так и не оправилось от последствий пандемии коронавируса

Один из старейших мировых автосалонов отменен навсегда. Организаторы Женевского автосалона (GIMS) объявили о том, что выставка больше не приедет в Швейцарию. Причины прозаичны: интерес со стороны автопроизводителей и посетителей снизился, а европейские автогиганты предпочитают автошоу в Париже и Мюнхене. Впрочем, под вывеской GIMS продолжат собираться: в 2025 году «Женевским автосалоном» назовут выставку в Катаре.