«Жестко столкнулись»: В Карелии на видео попало, как авто на скорости отлетело в людей

«16 февраля, в 9:52 на пересечении улиц Чапаева и Чкалова жестко столкнулись два автомобиля. От удара одну машину развернуло на 180 градусов и отбросило в троих пешеходов, которые хотели перейти дорогу. Лишь чудом люди успели отпрыгнуть от несущейся машины», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина врезается в заднюю часть проезжающего автомобиля, который от удара отлетает в пешеходов. Люди успевают отбежать, при этом транспорт продолжает вращаться на проезжей части. На записи также заметно, как автомобильные детали разлетаются по дороге.

