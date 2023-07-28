Видео: посмотрите на «арабский» дрифт на половине «Жигулей»Большинство попыток закончились неудачно
Российские блогеры устроили «арабский» дрифт на половине «Жигулей». Очередное видео необычного и эффектного эксперимента опубликовали энтузиасты с YouTube-канала «Гараж 54». Перед испытаниями они срезали половину кузова автомобиля и лишили машину пары колес. После многочисленных технических манипуляций блогеры попробовали «поймать баланс» в движении на полигоне.
Вместо двух штатных колес «Жигули» получили пару маленьких страховочных, которые позволили бы машине разогнаться. В качестве «защитной системы» механики установили в половинчатый кузов автомобиля деревянную перегородку, которая, по их мнению, должна была бы смягчить падение на правый бок. Завалить машину на бок блогеры пытались под действием центробежной силы.
Во время первой тестовой поездки одно из миниатюрных колес почти сразу отвалилось. Осознав свою ошибку, блогеры установили штатные элементы. Спустя некоторое время, «Жигули» удалось на несколько мгновений поставить на два колеса. Однако страх и ненадежность конструкции не позволяли надолго оказаться перпендикулярно асфальту.
В какой-то момент ведущий не рассчитал скорость и угол наклона, в результате чего опрокинулся на землю. Поставив «Жигули» обратно, блогеры предприняли еще несколько попыток, однако «арабский» дрифт то и дело заканчивался переворотом.
В середине мая блогеры решили посмотреть, заведется ли машина на смеси спирта с бензином. Топливом в аналогичных пропорциях заправляют автомобили в Тайланде.