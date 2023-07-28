Видео: посмотрите на «арабский» дрифт на половине «Жигулей»

Во время первой тестовой поездки одно из миниатюрных колес почти сразу отвалилось. Осознав свою ошибку, блогеры установили штатные элементы. Спустя некоторое время, «Жигули» удалось на несколько мгновений поставить на два колеса. Однако страх и ненадежность конструкции не позволяли надолго оказаться перпендикулярно асфальту.

В какой-то момент ведущий не рассчитал скорость и угол наклона, в результате чего опрокинулся на землю. Поставив «Жигули» обратно, блогеры предприняли еще несколько попыток, однако «арабский» дрифт то и дело заканчивался переворотом.