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Опубликовано 18 июня 2026, 15:46
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Жители Железнодорожного пожаловались на «нефтяной» дождь

В подмосковном Железнодорожном прошел дождь со следами нефтепродуктов. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», после прошедшего дождя местные жители обнаружили на различных поверхностях необычный налет.
Жители Железнодорожного пожаловались на «нефтяной» дождь
© Telegram-канал "Осторожно, Москва"
Алексей Морозов
Алексей Морозов

«В подмосковном Железнодорожном жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь», – сообщает канал.

В Москве утром 18 июня произошло возгорание на территории крупнейшего вещевого рынка «Садовод», расположенного на МКАД. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над торговыми корпусами. По предварительной информации, движение транспорта в районе происшествия не затруднено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 18 июня, упал на территории ТЦ «Садовод». Пострадавших нет. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.

© Telegram-канал "Осторожно, Москва"

Источник:Осторожно, Москва
Автор:Алексей Морозов
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