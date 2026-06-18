Жители Железнодорожного пожаловались на «нефтяной» дождь

«В подмосковном Железнодорожном жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь», – сообщает канал.

В Москве утром 18 июня произошло возгорание на территории крупнейшего вещевого рынка «Садовод», расположенного на МКАД. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны густые клубы черного дыма, поднимающиеся над торговыми корпусами. По предварительной информации, движение транспорта в районе происшествия не затруднено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из беспилотников, атаковавших столицу в ночь на 18 июня, упал на территории ТЦ «Садовод». Пострадавших нет. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.