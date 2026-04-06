Жителю Подмосковья продали опасный для жизни Changan

«Денис купил проблемный Changan у официального дилера в Зеленограде за 2,7 млн рублей. Через год он заметил, что тачка „живёт“ сама по себе: „жмёт“ на тормоз и на большой скорости останавливается посреди дороги, сигнализируя якобы об угрозе ДТП. Один раз чуть не случилась реальная авария — „китаец“ резко затормозил, когда водитель ехал под 120 км/ч по МКАДу. Мужчина, к счастью, успел вовремя сориентироваться», — говорится в публикации.

К этому добавились проблемы с мультимедиа: система переключилась на китайский язык, включая радио, а сброс настроек не помогал. Также щётка стеклоочистителя при работе ударяла по стойке кузова, а обещанная оцинковка металла не спасала от ржавчины.

Владелец китайского автомобиля, устав от постоянных поломок, сначала обратился в сервисный центр, но там проблему не устранили. Тогда мужчина отдал машину на независимую экспертизу. Специалисты признали Changan бракованным из-за множества дефектов. Теперь водитель готовит иск в суд, требуя, чтобы дилер забрал опасный автомобиль и вернул деньги.

