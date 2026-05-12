Журнал «За Рулем» объяснил, почему Dongfeng Huge хуже, чем Geely Atlas

В публикации «За Рулем» отмечается, что Atlas в этом плане на голову выше: руль точнее, плавность хода лучше, шумоизоляция эффективнее. Однако и у него есть минусы: семиступенчатый «робот» Geely демонстрирует заминки при старте. Мотор 1.5 на холодную работает жестко, а цена в 3,45 млн за переднеприводной кроссовер с мотором 1.5 кажется не самой гуманной.

Но решающим фактором стали электронные ассистенты. Адаптивный круиз-контроль Huge заставил понервничать: после остановки кроссовер Dongfeng ускоряется еле-еле, если впередиидущая машина уходит в сторону, начинает тормозить.

Geely Atlas победил в сравнении за счет сбалансированности: его водитель лучше чувствует машину, реакции однозначнее, а на ходу не пропадает ощущение монолитности. У Huge при этом просторнее салон и багажник, а также бодрый мотор и более низкая цена.