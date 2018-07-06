Пробег машины составляет всего 100 километров

Пульс

Раритетный автобус ЗИЛ оценили дороже Rolls-Royce Cullinan

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6 июля 2018

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже одного из 20 экземпляров малых автобусов представительского класса ЗИЛ-118 «Юность» образца 1967 года. Пробег автомобиля, который снимался в фильме «И черт с нами», составляет 100 километров. Цена — 28 миллионов рублей. На три миллиона дороже базовой стоимости внедорожника Rolls-Royce Cullinan.

В описании указано, что ЗИЛ-118 «Юность» с номером шасси «12» обслуживал гараж Крымской группы санаториев ЦК КПСС в Ялте. Автобус, в салоне которого может поместиться до 17 человек, прошел полную профессиональную реставрацию и предлагается в оригинальной комплектации.

ЗИЛ-118 «Юность» оснащен упрощенным вариантом двигателя от правительственного лимузина. Это шестилитровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, сопряженный с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость автобуса составляет 120 километров в час, средний расход топлива — 28 литров на 100 километров пути.

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В декабре прошлого года на «Авто.ру» пытались продать лимузин ЗИЛ-4112Р, который разрабатывался компаниями АМО ЗИЛ и «Депо-ЗИЛ» в качестве президентского автомобиля. Машину, которую «забраковал» Владимир Путин, оценили в 70 миллионов рублей.

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