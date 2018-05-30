Заказчики получат свои машины только в 2019 году

Пульс

Названа рублевая цена внедорожника Rolls-Royce Cullinan

Be39b0a8f7bf6a5c6ae7ee2de9313a4c61f57ddb
30 мая 2018

Внедорожник Rolls-Royce Cullinan будет стоить на российском рынке минимум 25 миллионов рублей, а первые машины доберутся до клиентов лишь к январю 2019 года. Об этом было объявлено во время презентации первого автомобиля в Москве.

[Все, что нужно знать о самом роскошном «Роллсе» для бездорожья](https://motor.ru/lab/rollscullinan.htm)

Все, что нужно знать о самом роскошном «Роллсе» для бездорожья

Новинка, которая построена на модульной платформе и весит 2,6 тонны, оснащается 571-сильным (850 Нм) двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,75 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость внедорожника ограничена на отметке 250 километров в час.

Для сравнения, Bentley Bentayga предлагается с 608-сильным двигателем W12 объемом шесть литров. С нуля до ста километров в час внедорожник ускоряется за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час. В России такая машина стоит от 15,9 миллиона рублей. Также доступен вариант с 435-сильным дизелем за 12 миллионов рублей.

Жутко роскошные внедорожники: 9 беспрецедентно пафосных покорителей бездорожья

Для Rolls-Royce Cullinan предлагается стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, встроенный в задний подлокотник бар, а также выдвигающиеся из автомобиля кресла для пикника.

Кроме того, в оснащение модели входит пневмоподвеска, проекционный дисплей, система кругового видеообзора, точка доступа Wi-Fi, мультимедийная система для задних пассажров.

Ружье и палатка: опции, которых нет у других

Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи, которые идут в комплекте с машиной

Теги:
Rolls-RoyceВнедорожникиCullinan
Новости по теме
11 мая 2018
Создатель ВАЗ-2110 показал свой дизайн внедорожника Rolls-Royce
21 февраля 2018
Внедорожник Rolls-Royce получит задние сиденья, выдвигающиеся из автомобиля
13 февраля 2018
Rolls-Royce назовет 5,5-метровый внедорожник «Звездой Африки»