Nissan придумает спорткар для езды по склонам

Компания Nissan создала к автосалону в Чикаго прототип спорткара, подготовленного для езды по заснеженным горным склонам. Тизер концепт-кара опубликован на официальном YouTube-канале компании.

Никакой технической информации о новинке в Nissan не привели. Автопроизводитель отметил лишь, что прототип будет называться 370Zki и будет построен на базе купе 370Z.

Автосалон в Чикаго откроется 10 февраля.

В США Nissan 370Z предлагается как с жесткой крышей, так и с откидным верхом. Двухдверки комплектуются 3,7-литровым двигателем V6, отдача которого составляет 332 лошадиные силы (350 сил на Nismo-версии). Цены на купе начинаются в США с 29 990 долларов, а на родстер – с 41 820 долларов.

На российском рынке Nissan 370Z официально не продается.