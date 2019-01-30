Трековый Chevrolet Camaro впервые за 26 лет оснастили «автоматом»

Chevrolet Camaro ZL1 1LE — самый быстрый и самый подготовленный к трек-дням «Камаро» в истории марки. Двухдверка оснащается 6,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Отдача мотора составляет 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Разгон с нуля до «сотни» у Camaro ZL1 1LE занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 310 километров в час.

До последнего времени Camaro ZL1 1LE предлагался только с шестиступенчатой «механикой» с функцией перегазовки, однако сейчас компания приняла решение добавить в список опций 10-диапазонный «автомат». Причиной называется высокий спрос со стороны потенциальных покупателей. Цена такой машины составит минимум 73 790 долларов (4,9 миллиона рублей).