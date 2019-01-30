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16:34

Трековый Chevrolet Camaro впервые за 26 лет оснастили «автоматом»

В список опций ZL1 1LE вошла 10-диапазонная коробка передач

Топовая версия Chevrolet Camaro — Camaro ZL1 1LE — с февраля этого года будет предлагаться с автоматической коробкой передач. Последний раз «автомат» на маслкары с трековым пакетом ставили в 1992 году. Цена опции составит 1595 долларов или 105 тысяч рублей по текущему курсу.

Монстры от GM, Chrysler и Ford, пролетающие четверть мили за несколько секунд

Chevrolet Camaro ZL1 1LE — самый быстрый и самый подготовленный к трек-дням «Камаро» в истории марки. Двухдверка оснащается 6,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Отдача мотора составляет 659 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Разгон с нуля до «сотни» у Camaro ZL1 1LE занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 310 километров в час.

До последнего времени Camaro ZL1 1LE предлагался только с шестиступенчатой «механикой» с функцией перегазовки, однако сейчас компания приняла решение добавить в список опций 10-диапазонный «автомат». Причиной называется высокий спрос со стороны потенциальных покупателей. Цена такой машины составит минимум 73 790 долларов (4,9 миллиона рублей).

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От обычного ZL1 версия 1LE отличается карбоновым антикрылом, бампером с интегрированными канардами, регулируемым задним стабилизатором и опорами стоек, улучшенной системой охлаждения, более агрессивными настройками подвески, электронным дифференциалом повышенного трения, выхлопной системой с двумя режимами работы.

Видео: Chevrolet

В 2017 году Chevrolet Camaro ZL1 1LE проехал «Северную петлю» за 7 минут 16,04 секунды. Это на две секунды быстрее трекового Porsche 911 GT2 RS предыдущего поколения и на пять секунд быстрее Ferrari 488 GTB.

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