Заводские дрэгстеры: наши дни

До топливного кризиса 1970-х годов «Большая тройка» уже хорошенько набила руку в постройке автомобилей для дрэга – настолько, что некоторые заводские дрэгстеры вплотную приблизились к вожделенным 10 секундам, о чем мы рассказывали ранее. После того, как все негативные последствия кризиса были преодолены, соперничество «грандов» продолжилось – и продолжилось с удвоенной силой.

Chevrolet COPO Camaro

В предыдущем материале мы не упомянули, что первые COPO Camaro создавались дилерскими центрами Chevrolet еще в конце шестидесятых. Полноценное возрождение суббренда COPO (Central Office Production Order) состоялось в 2011 году с дебютом дрэгового концепта Camaro на выставке SEMA. С тех пор Chevrolet, совместно с Wixom Performance Build Center, ежегодно выпускает 69 гоночных машин, которые на дистанции в четверть мили могут выйти из 9 секунд.

Новейший COPO Camaro 2018 года предлагается с тремя двигателями на выбор, которые агрегатируются с трехступенчатой автоматической трансмиссией ATI TH400 и развивают около 600 лошадиных сил. Машины регламентированы под класс NHRA Stock Eliminator, не имеют VIN-номера и, соответственно, не допускаются на дороги общего пользования.

Ford Mustang Cobra Jet

Mustang тоже давно является членом семьи NHRA – с 1968 года. Поскольку в этом году модель празднует свою 50-ю годовщину в профессиональном дрэг-рейсинге, в апреле подразделение Ford Performance анонсировало новую Cobra Jet, дебют которой должен состояться на выставке SEMA этого года.

По предварительной информации, новая «Реактивная Кобра», оснащенная высокофорсированным двигателем V8 объемом 5,2 литра, будет проезжать «квотер» примерно за 8 секунд, при этом скорость на выходе будет превышать 240 километров в час. Впрочем, и нынешняя Cobra Jet, выпущенная тиражом около 100 экземпляров, едет едва ли хуже.

Dodge Challenger Mopar Drag Pak

Хотя результаты Challenger Demon на «квотере» грандиозны для гражданского автомобиля, они серьезно уступают тому, что может продемонстрировать сугубо дрэг-стриповый Challenger Drag Pak, который способен ехать на задних колесах почти полторы секунды, а на дистанцию в 402 метра тратит 8 с небольшим секунд.

Производство подобных машин подразделение Mopar осуществляет с 2009 года, за это время под капот своих ультимативных «Челленджеров» мопаровцы ставили разные двигатели – вплоть до V10 от Dodge Viper. Сейчас же предлагают два мотора: побольше, но атмосферный, или поскромнее, но с компрессором. Оба, разумеется, восьмицилиндровые. Учитывая недавние обновления у Ford и Chevrolet, можно ожидать, что и у Dodge скоро появится новый Drag Pak.

Dodge Charger R/T Mopar Funny Car

Самые скоростные эшелоны дрэг-рейсинга, где выступают автомобили на «высшем топливе», тоже не обходятся без внимания крупнейших автопроизводителей. Этот Charger R/T Funny Car не имеет ничего общего с одноименным седаном, однако создавался при непосредственном участии Dodge и Mopar для Мэтта Хэгена и Джека Бекмана. Иными словами, купить такой дрэгстер невозможно – сперва нужно доказать свой талант и тогда (может быть) кто-то «наверху» обратит на вас внимание.

Под легчайшим чарджероподобным кузовом «Фанни-Кара» располагается легкая трубчатая рама, внутри которой установлен 8-литровый V8 с нагнетателем. Работающий на нитрометане мотор развивает около 10 тысяч лошадиных сил и позволяет машине делать каждый заезд вопросом 4 или 5 секунд. Скорость на финише при этом может доходить до 500 километров в час.

Ford Mustang GT Funny Car

Соперником «Чарджера» долгое время был Mustang GT, построенный подразделением Ford Racing для Джона Форса, однако несколько лет назад Ford свернул программу выступлений в классе top-fuel… чтобы вернуться в этом году.

Пока что сполна оценить потенциал нового дрэгового «Мустанга» не представляется возможным, но предыдущее поколение, щеголявшее спонсорскими наклейками Castrol, разменивало четверть мили за 4,1-5,2 секунды в зависимости от трассы и времени реакции гонщика. Джон Форс на новом Mustang не поехал, и причина тому проста…

Chevrolet Camaro SS Funny Car

Ветеран NHRA Джон Форс после ухода Ford стал частью команды Chevrolet, где выступает до сих пор на прототипе Camaro SS. Монстр мощностью 10 тысяч лошадиных сил провел многие месяцы в аэродинамической трубе и, по заявлениям Форса, обладает отменной стабильностью на высокой скорости, что в дрэг-рейсинге крайне важно.

Как в лучшие времена почти бесплатного бензина, борьба между американскими автогигантами в дрэге сегодня идет на самом высоком уровне, где решающими оказываются доли секунды. А ведь начиналось все с облегченных серийных машин… \m

Иллюстрации: Из открытых источников