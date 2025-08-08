Золотая середина: эксперт сравнил Lada Iskra с Granta и Vesta

Визуально Iskra выделяется современным, сдержанным дизайном с фирменной Х-образной графикой спереди, рельефным капотом и сбалансированными пропорциями. Важно, что кузовные панели автомобиля полностью оригинальны и не заимствованы у других Lada, при этом большинство из них, кроме крыши оцинкованы.

Покупателям доступны 7 цветов, включая фирменные синий («Капитан») и оранжевый («Табаско», только для cross-универсала), а также три типа кузова: седан, универсал и кросс-универсал.

Сравнивая размеры с Granta, седан Iskra длиннее на 65 миллиметров, шире на 77 и имеет существенно большую колёсную базу – 2 603 миллиметра против 2 476 миллиметров у Granta. Стандартно Iskra комплектуется 15-дюймовыми колёсами, топовые версии получают 16-дюймовые диски.