Золотая середина: эксперт сравнил Lada Iskra с Granta и Vesta

Золотая середина: эксперт сравнил Lada Iskra с Granta и VestaIskra имеет четыре комплектации (Comfort, Life, Enjoy, Techno), стартовые цены на которые начинаются в диапазоне от 1 249 000 до 1 579 000 рублей
Визуально Iskra выделяется современным, сдержанным дизайном с фирменной Х-образной графикой спереди, рельефным капотом и сбалансированными пропорциями. Важно, что кузовные панели автомобиля полностью оригинальны и не заимствованы у других Lada, при этом большинство из них, кроме крыши оцинкованы.
Покупателям доступны 7 цветов, включая фирменные синий («Капитан») и оранжевый («Табаско», только для cross-универсала), а также три типа кузова: седан, универсал и кросс-универсал.
Сравнивая размеры с Granta, седан Iskra длиннее на 65 миллиметров, шире на 77 и имеет существенно большую колёсную базу – 2 603 миллиметра против 2 476 миллиметров у Granta. Стандартно Iskra комплектуется 15-дюймовыми колёсами, топовые версии получают 16-дюймовые диски.
В салоне Iskra сразу обращает на себя внимание простой, но качественный пластик, хорошая сборка и элементы мягкой отделки на передней панели. В топовой комплектации Techno — двухцветная отделка, мультируль, современная приборная панель и мультимедийная система с 8-дюймовым IPS-экраном.
Посадка удобная, обзор отличный, передние сиденья имеют хорошую боковую поддержку. Задний ряд предлагает скромный запас пространства для коленей, так что, если ехать там втроём, то будет тесно.
В линейке силовых агрегатов Iskra предлагает знакомый по базовым Granta 1,6-литровый восьмиклапанный мотор мощностью 90 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Предполагается, что более востребованным станет 16-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, работающий с новой шестиступенчатой «механикой». Этот мотор экономичен и достаточно тих, а коробка передач переключается чётко и легко. Для топовых версий тот же 106-сильный двигатель сочетается с вариатором WLY. По ощущениям, динамичнее Iskra ведет себя именно с «механикой», тогда как вариаторная версия на высоких оборотах шумнее.
Подвеска эффективно справляется с дорожными неровностями и идеально подходит для города. Эксперт отметил предсказуемую управляемость: руль отзывчив, машина уверенно держит траекторию и не вызывает желания лихачить. Отмечается высокая манёвренность благодаря малому радиусу поворота, что важно в стеснённых городских условиях, но на трассе увереннее чувствует себя версия с 106-сильным мотором и «механикой».
Одно их главных преимуществ Iskra – топливная экономичность. Паспортный расход 16-клапанной версии с МКПП составляет 7,8 литра на 100 километров, а при спокойной езде реально добиться около 7 литров на 100 километров.
Сравнивая три модели, эксперт выделяет 5 главных моментов. Granta использует устаревшую платформу 80-90-х годов, простую, но уступающую по безопасности и комфорту. Vesta, созданная при участии Renault-Nissan, современнее, но ограничена для новых технологий и электрификации. Iskra построена на глубоко переработанной платформе CMF-B-LS (локализованная Renault), которая открывает путь для новых двигателей, мультимедийных систем и электронных ассистентов в будущем.
Granta имеет устаревший кузов и часто лишена системы ESP, показывая низкие результаты краш-тестов. Vesta безопаснее, только Iskra изначально разрабатывалась под строгие стандарты Euro NCAP, обещая более высокий уровень защиты.
Granta сегодня выглядит архаично, интерьер модель устарел. Vesta имеет современный дизайн Стива Маттина, но он уступает в актуальности Iskra. Она предлагает болле стильный внешний вид, а её эргономика соответствует последним требованиям.
Granta — исключительно утилитарный автомобиль с тесным салоном. Vesta ближе к иномаркам по оснащению и обладает самым просторным салоном в этой «тройке». Iskra предлагает больше полезного пространства, чем Granta, но меньше, чем Vesta.
Granta использует самые бюджетные материалы, сборка ориентирована на «живучесть». Vesta имеет более мягкие материалы, но страдает от слабой шумоизоляции. В Iskra улучшена шумоизоляция, более анатомичные сиденья, использован жёсткий пластик.