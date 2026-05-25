Опубликовано 25 мая 2026, 15:04
Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России

Автостат назвал 5 бестселлеров серого импорта в РФ. Россияне начали активно ввозить в страну машины мощностью менее 160 л.с. после того, как льготный утильсбор на более мощные автомобили был отменен. С декабря 2025 года самыми популярными автомобилями, ввозимыми в Россию под льготный «утиль», стали Mazda CX-5, Skoda Superb и Kia Seltos. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Mazda CX-5
Михаил Лобачёв

«В целом таких автомобилей ввезено всего около 22 тысяч штук. Почти 87% из них (19 тысяч) были собраны в Китае», — написал Целиков.

По его словам, речь идет о машинах не старше трех лет с левым рулем, исключая гибриды и электромобили. С учетом этих критериев, с декабря 2025 года по апрель 2026-го в Россию было ввезено 8,1 тыс. автомобилей Mazda CX-5, 2 тыс. Skoda Superb, 1,6 тыс. Kia Seltos, 1,5 тыс. Nissan Qashqai и 1,1 тыс. Volkswahen Tharu.

Также популярностью у россиян пользуются Hyundai Elantra, Honda Vezel, Skoda Karoq и Kamiq, Mazda CX-50 и CX-30, KIA K3 и К5 и другие модели, которые не затрагивает повышенный утильсбор.

До этого стало известно, какие автомобили, специально созданные ведущими мировыми автоконцернами для китайского рынка, актуальны для ввоза в Россию. В их числе удлиненные версии Volkswagen Tiguan и BMW X3.

Источник:Сергей Целиков/Telegram
Автор:Михаил Лобачёв
