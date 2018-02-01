Ford GT установил рекорд трека. Corvette ZR1 побил его через неделю

Суперкар Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения установил рекорд автодрома Virginia International Raceway в конфигурации Grand Course. Двухдверка побила предыдущее достижение, принадлежащее Ford GT, которое было установлено за неделю до этого.

«Корвет» проехал трассу, расположенную неподалеку от города Альтон в американском штате Виргиния, за 2 минуты 37,25 секунды. Предыдущий рекорд – 2 минуты 38,62 секунды. При этом несколько дней назад в Ford заявили, что компания не собирается ставить рекордные круги на GT нового поколения, считая это бесполезной тратой времени.

Использовавшаяся для заезда машина укомплектована восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и спорт-пакетом ZTK. Он включает в себя выполненное из углепластика большое заднее антикрыло и сплиттер, шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а также особые настройки подвески.

Дебют Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения состоялся в ноябре 2017 года на автосалоне в Дубае. Модель укомплектована 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мотор выдает 765 лошадиных сил и 969 Нм крутящего момента. Он сочетается либо с «автоматом», либо с семиступенчатой «механикой».

Первый собранный экземпляр ZR1 нового поколения продали на аукционе. За машину выручили 925 000 долларов, хотя ее базовая цена составляет 120 000 долларов.

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