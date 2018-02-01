Суперкар Chevrolet показал быстрейшее время на трассе Virginia International Raceway

Пульс

Ford GT установил рекорд трека. Corvette ZR1 побил его через неделю

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1 февраля 2018

Суперкар Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения установил рекорд автодрома Virginia International Raceway в конфигурации Grand Course. Двухдверка побила предыдущее достижение, принадлежащее Ford GT, которое было установлено за неделю до этого.

Chevrolet Corvette ZR1 попробует проехать Нюрбургринг быстрее семи минут

«Корвет» проехал трассу, расположенную неподалеку от города Альтон в американском штате Виргиния, за 2 минуты 37,25 секунды. Предыдущий рекорд – 2 минуты 38,62 секунды. При этом несколько дней назад в Ford заявили, что компания не собирается ставить рекордные круги на GT нового поколения, считая это бесполезной тратой времени.

Использовавшаяся для заезда машина укомплектована восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и спорт-пакетом ZTK. Он включает в себя выполненное из углепластика большое заднее антикрыло и сплиттер, шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а также особые настройки подвески.

Дебют Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения состоялся в ноябре 2017 года на автосалоне в Дубае. Модель укомплектована 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мотор выдает 765 лошадиных сил и 969 Нм крутящего момента. Он сочетается либо с «автоматом», либо с семиступенчатой «механикой».

Первый собранный экземпляр ZR1 нового поколения продали на аукционе. За машину выручили 925 000 долларов, хотя ее базовая цена составляет 120 000 долларов.

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