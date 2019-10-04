VW Amarok в Африке

От России на соревнования в этом году отправились четыре человека с неожиданным сочетанием имен — Дмитрий и Роман, Роман и Дмитрий, владельцы «Амароков» и их штурманы. Ушанок и валенок, как в прошлом году, не брали — жарковато.

Климат серьезно влияет на местный автопарк, почти все машины — белые. Иначе нельзя — даже зимой солнце нагревает воздух до летних московских температур. Ночью прохладнее, до нуля градусов.

На дорогах много пикапов, или, как их называют южноафриканцы, bakkies. Интересно, что слово звучит одинаково на двух основных из 11 официальных языков — африкаансе и английском.

На английском раздавали и указания участникам — автомобили не портить, столбики не сбивать, при встрече со змеями — бежать. Змей мы не видели, а вот сбитых столбиков немало. На одном из спецучастков одну из затаившихся в тени сошек упорно давила каждая следующая машина — найти в себе силы объехать препятствие смог только один экипаж.