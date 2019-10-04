VW Amarok в Африке

Лететь в ЮАР долго и муторно — прямых рейсов из Москвы нет, поэтому путь до центра республики занимает чуть ли не сутки — пять часов до Дохи, восемь для Йоханнесбурга, плюс пересадки.
Участников было видно уже в местном самолете из Йо-бурга в Блумфонтейн — трудно не заметить австралийцев в ковбойских шляпах с забавным акцентом или здоровенных шумных чехов со странными татуировками. Всего приехали 18 команд из девяти стран.
От России на соревнования в этом году отправились четыре человека с неожиданным сочетанием имен — Дмитрий и Роман, Роман и Дмитрий, владельцы «Амароков» и их штурманы. Ушанок и валенок, как в прошлом году, не брали — жарковато.
Климат серьезно влияет на местный автопарк, почти все машины — белые. Иначе нельзя — даже зимой солнце нагревает воздух до летних московских температур. Ночью прохладнее, до нуля градусов.
На дорогах много пикапов, или, как их называют южноафриканцы, bakkies. Интересно, что слово звучит одинаково на двух основных из 11 официальных языков — африкаансе и английском.
На английском раздавали и указания участникам — автомобили не портить, столбики не сбивать, при встрече со змеями — бежать. Змей мы не видели, а вот сбитых столбиков немало. На одном из спецучастков одну из затаившихся в тени сошек упорно давила каждая следующая машина — найти в себе силы объехать препятствие смог только один экипаж.
Местами маршрут казался сложным, особенно для стандартной машины на относительно дорожной резине. Еще бы, трассы через местные холмы и рвы лично прокладывал гонщик Сарел ван дер Мерве — легенда южноафриканского спорта, ныне суровый седовласый мужчина, который не сделал карьеру в Формуле-1 исключительно из-за высокого роста.
«Дух Амарока» проводится не первый год, и условия периодически меняются — например, в этом году участников попеременно пересаживали из одного автомобиля в другой, из леворульного в праворульный, чтобы ни у кого не было преимущества.
Сами автомобили — давно знакомые нам «Амароки» с дизельной трехлитровой «шестеркой» мощностью 224 л.c., автоматом и самоблокирующимся дифференциалом. На скоростных участках мощность даже казалась избыточной – когда впереди маячит узкая полоска сельской дороги в полях, а на спидометре уже 150 км/ч.
Как приятное дополнение к двигателю — топовая комплектация и привычная, родная даже среди жирафов «ваговская» эргономика, сближающая владельцев «Шкоды» и Porsche. Вокруг зной и пыль столбом, а в салоне приятная музыка и прохлада — будто вокруг не Африка, а пробка на Рязанке во время ремонта дороги.
За все время соревнований — ни одной претензии к автомобилю. Подъемы или спуски с большим наклоном, вывешивание, форсирование брода — все спокойно и без напряжения.
Водителям все же пришлось понервничать — каждую секунду нужно было следить за габаритами, чтобы не получить штрафных очков, и внимательно смотреть на время — чтобы прибыть на финиш вовремя. Были и строгие правила: зеркала не складывать, окна не открывать, голову не высовывать. Местами столбики стояли так близко, что пройти в ворота можно было только наискосок – одно зеркало проходит, поворот рулем, теперь второе.
Но в итоге участки проходили все — кто-то с потерей времени, кто-то с потерей деталей вроде накладок бамперов, но каждый экипаж — с надеждой на победу.
Но победили в этом году хозяева поля (как и в прошлый раз), и списать это на продажность судьи не получится — южноафриканцы ехали четко и красиво — любо-дорого посмотреть. Второе место заняли датчане, третье — немцы.
Россияне заняли 7-е место из девяти в общекомандном зачете, в индивидуальном — 13-е и 15-е. Результаты не слишком впечатляющие, но улучшение есть — в прошлом году одна из команд сошла с трассы и выбыла. Но главное — все получили массу удовольствия и вновь убедились, что Volkswagen Amarok, относительно новая на фоне конкурентов модель, едва ли даст себя остановить хоть каким-то препятствием. Даже в Африке.