Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы

Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция

В минувшие выходные в бизнес-квартале «Новоспасский» было действительно жарко, и не только из-за того, что первый раз за три месяцев наступило лето — в центре столицы собрали самые крутые автомобильные проекты со всей страны в честь пятой, юбилейной Кастом Конвенции. В течение двух дней можно было посмотреть на редчайшие модели из США, познакомиться с проектами на базе советских автомобилей, посмотреть на лоурайдеры отечественного производства и даже увидеть вживую процесс постройки кастомного автомобиля.