Один день за рулем раллийных машин Citroen

Пока в Формуле-1 дебютирует 16-летний Макс Ферстаппен, в чемпионате мира по ралли по-прежнему побеждает многолетний опыт: когда елки пролетают на расстоянии вытянутой руки, как никогда нужно быть не мальчиком, но мужем. Я провел один день в компании Citroen Racing и, надо признать, в некоторые моменты был рад, что нахожусь внутри жесткой клетки каркаса безопасности.

Когда-то пилоты Citroen Racing выступали на модели C4, но она была такой большой, что вваливалась в поворот как рояль в посудную лавку. Что, впрочем, не помешало ей выиграть четыре сезона подряд. Однако ралли захватил процесс даунсайзинга и при разработке серийного миниатюрного Citroen DS3 инженеры уже знали, что он будет новой гоночной машиной.

У DS3 меньше свесы кузова, да и сам кузов короче на бесконечные тридцать сантиметров. Когда вы летите боком между стопкой бревен и домом лесника на ралли Финляндия, это важно.

Уже на стадии проектирования инженеры думали, как обеспечить водителю наиболее низкую посадку.